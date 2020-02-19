19.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:49

Canlarını hiçe sayıp alevlerin ortasında kalanların yardımına koştular; o anları anlattı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişiden 8'i taburcu edildi. Canını düşünmeden ailenin yardımına koşan birkaç kişiden İbrahim Solak (50), "Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. 2-3 kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimiz yaptık. Anne ve çocukları çıkardıktan sonra itfaiye geldi. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.

Çamlık Mahallesi 24 numaradaki Özgürler Sitesi B Blok'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, bugün saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Bir motosiklet bayinde işçi, evli ve 2 kız çocuğu babası İsmail Dağtekin'in (34) yaşadığı daireden yayılan dumanları görenler, yardıma koştu ayrıca itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Birçok apartman sakini dışarı çıktı, ancak yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar evini tahliye edemedi. Vatandaşların dışında ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bina sakinleri tahliye edildi. Tahliye edilenlerden İsmail Dağtekin, eşi Hafize Dağtekin (33), kızları Sıla (10) ve Azize Hira'nında (7) aralarında bulunduğu 10 kişinin dumandan zehirlendiği anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulananlardan 8'i taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan İsmail Dağtekin ve eşi Hafize Dağtekin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri ayrıca dairedeki yangını söndürdü. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DÜŞÜNMEDEN YARDIM İÇİN DAİREYE GİRDİ

Canını düşünmeden ailenin yardımına koşan birkaç kişiden emekli memur evli ve 2 çocuk babası İbrahim Solak (50), kurtarmaya çalışırken sağ bacağını bir yere değmesi sonucu sıyrık yarasıyla yaralandığını belirterek, o anları anlattı:

"Otomobilimden yangın tüpünü aldım. Önceden yangın söndürme eğitimi almıştım. Gözüm kapalı apartmana girdim, daireye çıktım. Evimden fener almıştım. Göz gözü ise görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. 2-3 kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimiz yaptık. Anne ve çocukları çıkardıktan sonra itfaiye geldi. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.

Apartman yöneticisi evli ve 2 çocuk babası Emre Genç (40) "Alev yoktu, müthiş bir duman vardı. İtfaiye ekipleri gelince tek tek kapıları çaldı. Bazı kişiler balkonlara yönlendirildi. Sonra herkesi tahliye ettiler. Aileden kadının durumu sıkıntılıydı, eşinin elleri yanıktı. Çocuklarda bir şey yoktu. Çocukları taburcu etmişler. Kocası ile eşi hala hastanede, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Bina sakinlerinden sıhhi tesisatçı, evli ve 1 çocuk babası Hadi Hülagü (57) "Yangın elektrik kontağından çıkmış. İtfaiyeyi aradık. Sadece evin içi hasarlı. Bazı kişiler dumandan etkilendi. Babanın elleri yanık, şimdi aile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Ağır bir durumları yok. Yukardan aşağı inemediler. Apartman boşluğundan inemediler, duman çok yoğundu" dedi.

Kaynak: DHA

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