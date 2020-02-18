Cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "cankurtaran". Peki, cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya göre can kurtaran mı, cankurtaran mı yazılır?
Can kurtaran kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Cankurtaran nasıl yazılır? Can kurtaran mı, cankurtaran mı? TDK'ya göre cankurtaran kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
CANKURTARAN NASIL YAZILIR? CANKURTARAN MI, CAN KURTARAN MI?
Can kurtaran: Yanlış
Cankurtaran: Doğru
TDK'YA GÖRE CANKURTARAN NE DEMEK?
cankurtaran
1. isim Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans.
2. isim Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse:
"İmdat! İmdat!.. Cankurtaran yok mu?" - Esat Mahmut Karakurt