Çankırı Valisi Aktaş'tan veda
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Çankırı Valisi Aktaş'tan veda

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş için veda programı gerçekleştirildi.

Çankırı Valisi Aktaş'tan veda
11.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:46

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş için veda programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Hamdi Bilge Aktaş, veda konuşması yaptı. Aktaş, "Mülki idare amirliği sistemi diğer devlet memurluğu sistemine göre çok iyi organize edilmiş. Türkiye'nin bütün bölgelerinde çalışıyorsunuz. Bölgeler ilçelere, ilçeler sınıflara ayrılmış. Hakikatten çok adaletli bir sistem var. Bu sistemi kuranlara buradan şükranlarımızı arz ediyorum. Yine mülki idare amirliği ile ilgili benim şöyle bir ifadem var. Mülki idare amirliği, bu ülkenin sigortasıdır. Bu ülkenin ayakta tutulması, güçlü bir şekilde devam ettirilmesi lazım. Hakikatten özellikle kriz günlerinde, afetlerde, olağanüstü durumlarda mülki idare amirliği sistemi olmazsa olmazdır. Bu yönden bu kriz sürecinde de gerek mülki idare amirlerimiz gerekse diğer yöneticilerimiz Belediye başkanlarımız da diğer kurumsal yapısı olan arkadaşlarımız da güzel bir çalışma örneği gösterdiler ve ilimiz o yüzden hakikatten Türkiye ortalamasında baktığımızda çoğu yönden iyi bir noktada. Bu nedenle de herkese bu anlamda teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız da tabi bunların içinde, onlara da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bir yanlışımız varsa affola"

Valilik sistemi hakkında açıklamalar da yapan Vali Aktaş, "Valilik makamı pek çok insan arasından seçilip Cumhurbaşkanlığını ve bayrağı temsil eden tek makamdır. Layık görülürse aynı şekilde de alır. En ufak bir endişemiz yok. Ben de bu nedenle kararnameyi gece öğrendiğimde en ufak bir üzüntü ve sitem yaşamadım. 3 senedir buradayız tatlısıyla acısıyla. Çok acı günlerimiz olmadı, güzel günlerimiz oldu. Çankırı halkından biz razıyız. Hakikatten devlete Türkiye ortalamasının yine çok üzerinde bir bağlılığı olan gerçek Anadolu insanlarının yaşadığı bir şehrimiz Çankırı. Bu nedenle burada elimden geleni yapmaktan dolayı rahatım. Yani giderken de gönlüm rahat gidiyorum. Buraya atanan kardeşimiz de dinamik genç bir kardeşimizdir. Yaş olarak benden çok genç. O nedenle çok daha iyi koşturacaktır. Çankırı'ya daha iyi hizmet verecektir. O nedenle Ankara'daki kaynaklara ulaşmak konusunda benden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çankırı için iyi bir kişidir. Umarım çok güzel hizmetleri olacaktır. Sizlerle birlikte koordinasyon içinde Çankırı ilimizi daha güzel yerlere taşımak konusunda kendisine de buradan güzel temennilerde bulunuyorum. Arkadaşlar hak helallik dedi. Hakkım varsa ben de helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi temenni ediyorum. Olabilir bir yanlışımız varsa affola diyelim. Allah'a ısmarladık" diyerek sözlerine son verdi.

Veda programının ardından Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, kurumların şeref defterlerini imzaladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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