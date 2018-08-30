Çankırı Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Çankırı'da bir fosseptik çukuruna düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı merkez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Resul Altun'a ait olan bir inek otlamak için ahırından çıkarak yakın bir bölgede bulunan fosseptik çukuruna düştü. Hayvan sahibi Resul Altun, ahırında bulamadığı ineğini aradığı sırada fosseptik çukuruna düştüğünü fark etti. Altun, belediye ve AFAD ekiplerinden telefonla yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düşen ineği belediyeye ait bir iş makinasıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.