Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ÇANKIRI'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANKIRI'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerince kent merkezi, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde belirlenen 5 adrese, eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; O.G., M.K.P. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde yetiştirmek için hazırlanan düzenek içinde 24 kök Hint keneviri, 2 kilo 719 gram esrar ve 203 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı