Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

02.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:01

Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler, çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşların da yardımcı olduğu çalışmalara 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Vali Abdullah Ayaz, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, üzücü bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını belirten Vali Ayaz, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz, küçük bir ihmalin devasa bir maliyeti oluyor. Yılların emeği heba oldu. Buraların tekrar eski manzarasına kavuşması da yıllar alacak. Daha kötüsü olabilirdi onun için tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi, yasak olan yerlere girilmemesi, girilse dahi çok dikkatli olunması, gereksiz ateş yakılmaması, yakılan ateşin dikkatli bir şekilde söndürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Yangında yaklaşık 50 hektar alan yandı." dedi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çivitcioğlu, tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Çankırı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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