Çankırı'da, Yapraklı ilçesi için karantina kararı
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Çankırı Valiliği, Bilge Aktaş, Yapraklı, Çankırı, Güncel

Çankırı'da, Yapraklı ilçesi için karantina kararı

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 38 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:32
Çankırı'da, Yapraklı ilçesi için karantina kararı

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 38 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında toplanan Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Yapraklı ilçesinin bu gece saat 00.00'dan itibaren 14 günlüğüne karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, istisnai durumlar dışında vatandaşlara sokağa çıkılmama çağrısında bulunularak, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği aktarıldı. Çankırı'da daha önce Çerkeş ilçesi Aliözü köyü, Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü ve Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü karantina altına alınmıştı.


Kaynak: DHA

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