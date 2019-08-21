Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

21.08.2019 11:40

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda 7,19 gram skunk ve 2,68 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E, H.D, M.S, M.K. ve R.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA