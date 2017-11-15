Çankırı'da Tarihi Eser Operasyonu

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 11 parça tarihi eser ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde yaşayan B.G'nin evine operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 11 parça eser ele geçirildi. Ayrıca evde, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 2 tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.



B.G'yi gözaltına alan jandarma ekiplerince tarihi eserlere ve silahlara el konuldu.