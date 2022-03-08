Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü - Haberler

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Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü Çankırı'da, husumetli olduğu şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

ÇANKIRI (İHA) - - Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

ÇANKIRI - Çankırı'da, husumetli olduğu şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mert Yılmaz ile Yavuz K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yuvuz K. pompalı tüfekle Mert Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayata döndürülemedi

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Mert Yılmaz hayata döndürülemedi. Eli silahlı şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mert Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - 3. Sayfa

Mert Yılmaz, Çankırı, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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