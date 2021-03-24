Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
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Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı

24.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:30

Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı Çankırı'da Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi şaşkınlıkla karşılandı.

Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı

ÇANKIRI - Çankırı'da Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi şaşkınlıkla karşılandı.

Nisan ayına sayılı günler kala Çankırı'da kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıkların 0 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda öğleden sonra kar sürprizi yaşandı. Zaman zaman etkisini artırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Bazı ağaçların çiçek açtığı kentte sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

Soğuk havayla beraberinde gelen kar yağışı Çankırı'nın çeşitli yerlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşan beyaz örtü, drone ile de havadan görüntülendi.

Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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