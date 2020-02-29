: Çankırı'da idlib şehitleri için konvoy

29.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:42

Çankırı'da İdlib şehitleri için konvoy

ÇANKIRI'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için bir araya gelenler, araçlarla konvoy oluşturdu. Daha sonra Çarşamba Pazarı mevkiinde toplanan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Çarşamba Pazarı mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, burada araçlarına Türk bayrağı astı. Yaklaşık 120 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, kenti turladı. Daha sonra tekrar Çarşamba Pazarı mevkiine gelen halk burada dua edip, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: DHA

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