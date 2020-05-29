Çankırı'da gözaltına alınmak istemeyen hükümlü tiner dökerek kendini ateşe verdi
Çankırı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alınmak istenince üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.
29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:29
Çankırı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alınmak istenince üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.
Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, Ö.K'nin (50) kimlik bilgilerini sorguladı.
Dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenince gözaltına alınmak istenen Ö.K, üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi.
Jandarma ekipleri, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
Yaralanan Ö.K, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma personelinin görevini yapmasına engel olmaya çalışan 5 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak: AA