Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
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Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı

Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI'da boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının darbedilerek yerlerde sürüklendiği kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi. Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

'ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı
Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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