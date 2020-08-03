Çankaya'nın yeni parkları halkın hizmetinde Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, son dönemde yapılan 2 parkla daha da zenginleşti.

Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, son dönemde yapılan 2 parkla daha da zenginleşti. İlçeye 7 bin 285 metrekare yeşil alan kazandıran parkların resmi açılışları pandemi nedeniyle henüz yapılamadı ancak halkın kullanımına sunuldu.

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği projelerle ilçeye 80'e yakın yeni park kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaptırdığı 2 yeni parkı Çankayalılar kullanmaya başladılar. Alacaatlı ve Osman Temiz Mahallelerinde yapımı tamamlanan parkların resmi açılışları dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle henüz yapılmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "Toplumsal değerlerimizi isimleriyle ilçemizde yaşatmanın onurunu yaşıyoruz. 2 yeni parkımıza Türk siyasetinin önemli ismi Ali Topuz'un ve gazeteci Orhan Birgit'in isimlerini verdik. Yaşamları boyunca üstlendikleri görevler ve başarılarıyla örnek olan iki değerli büyüğümüzün isimlerini parklarımıza vermekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde ifade ettiği yeni parklar Çankayalıların kullanımına açıldı.

Topluma kattığı değerler ile halkın sevgisini kazanmış siyasetçi, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve gazetecilerin isimlerini park ve sosyal tesislerine veren Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi'nde 4982. Cadde boyunca uzunlamasına yapılan yeni parkına Ali Topuz adını verdi. Türk siyasi yaşamına önemli hizmetlerde bulunan ve 14 Ekim 2019 tarihinde 87 yaşında aramızdan ayrılan Ali Topuz'un adını yaşatacak park, 6 bin 991 metrekare toplam alana sahip. Bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandıran parkta, bin 373 metrekare sert zemine ve 970 metrekare büyüklüğünde koşu yolu bulunuyor.

Alt yapı ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanan Osman Temiz Mahallesi'ndeki parka ise yine 2019 yılında aramızdan ayrılan gazeteci ve siyasetçi Orhan Birgit'in adı verildi. Ortasından geçen bir sokakla iki bölüme ayrılan yeni park toplam 5 bin 90 metrekare alana sahip. 3 bin 335 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı da yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA