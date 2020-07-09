Çankaya halk kart yardımında yüzde 50 artış Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın yardım miktarı yüzde 50 arttırıldı.

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın yardım miktarı yüzde 50 arttırıldı. Pandemi nedeniyle toplantılarına ara veren Çankaya Belediye Meclisi, Temmuz ayında aldığı kararla 400 TL olan nakdi yardım miktarını 600 TL'ye çıkardı.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart'ın yardım miktarı arttırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüsle ilgili aldığı önlemler kapsamında Belediye Meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesinin ardından Temmuz ayı oturumunu gerçekleştiren Çankaya Belediye Meclisi, dar gelirli vatandaşların yararlandığı Halk Kart yardım miktarını 400 TL'den 600 TL'ye çıkardı. Mayıs ayında 154 kişiye daha verilen Halk Kart'tan şu an için 898 aile yararlanıyor. Halk Kart'ın 7. Dönem başvuruları ise 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Halk Kart uygulamasının sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde de sosyal ve ekonomik yardımlarda Halk Kart sahiplerini öncelik aldıklarını ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen şöyle devam etti:

"Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman zorda olanın yanında olacaktır. Belediyenin kaynaklarını halkımız için harcıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Geride bıraktığımız 6 yılda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Belediyecilik dertlere derman olmaktır biz de bu Halk Kart ile dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Belediye Meclisimizde oybirliği ile alınan karar için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'ye yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart'a sahip olanlar diledikleri yerden alışveriş yapma imkanı buluyor. Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11'de bulunan hizmet binası Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 90 62'den 3910 - 3911 - 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA