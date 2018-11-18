Çankaya'dan Kırkkonaklar'a İki Park Birden

Çankaya Belediyesinin Kırkkonaklar Mahallesi'nde açtığı iki parka Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul ve 93 Harbi'nde Rus işgaline karşı direniş gösteren kahraman Türk kadını Nene Hatun'un adı verildi.

Kültür merkezlerinden sosyal tesislere, kreşlerden Çankaya Evlerine, yüzme havuzlarından buz sporları salonuna kadar birçok eseri Çankayalılara kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yeşilçam'ın ulu çınarlarından Münir Özkul ve 93 Harbi'nde sergilediği direnişle tarih sayfalarına adını yazdıran Nene Hatun'un adının verildiği parkların açılışlarını yaptı. Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren ve Çankaya'nın en değerli arazilerini vatandaşların hizmetine sunan Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen Münir Özkul Parkı'nın açılışına Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'un yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Gamze Taşçıer, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Kırkkonaklar Mahalle Muhtarı Enver Rumeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Münir Özkul hepimizin onuru ve gururudur"

Münir Özkul Parkı'nın açılışında konuşan Başkan Taşdelen, "Halkımız mutlu olsun, halkımız bizden memnun olsun. Bizim bütün çalışma azmimiz bundandır. Çünkü Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi, ona layık olmamız lazım. Her gittiğim yerde şunu söyledim; ben inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Çankayalılara eşit hizmet götüreceğim dedim. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon Çankayalı şunu söylüyor, 'Alper Başkan verdiği sözleri tuttu, her mahalleye hizmeti götürdü' diyor. Çankaya Belediyesi kadirşinastır, değerlerinin farkındadır, bu anlamda da örnek belediyedir. Bugün açılışını yaptığımız parka ismini verdiğimiz Münir Özkul da çok değerli bir sanatçıydı, bir sanat emekçisiydi ve sanatı için birilerine boyun eğmeden emekçi olarak kalmaya devam etti. Münir Özkul hepimizin onurudur, gururudur. Çankaya'da Münir Özkul adını yaşatacak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız"

Önümüzdeki Mart ayı sonunda gerçekleşecek yerel seçim öncesi parti yönetimi tarafından tekrar Çankaya Belediye Başkanlığına aday gösterilen Alper Taşdelen, "Çankaya'da 5 yılda çok çalıştık, birçok eser kazandırdık. Partimiz de bu emekleri boşa çıkarmadı, Çankaya halkıyla belediyenin bütünleşen yapısını gördü ve bizi 5 yıl için önümüzdeki dönem için tekrar aday gösterdi. İlçe, il, MYK ve Parti Meclisimizden başlamak üzere bu emeğin hakkını teslim eden ve bize güvenen, hizmet etme onurunu bize yaşatan onurlu, dürüst insan Anadolu'nun Kemal'i Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada bize güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağımın sözünü veriyorum" diye konuştu.

"Ben hepimizin babasının kızıyım"

Türk halkının hafızasına Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca karakteriyle kazınan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul açılışta duygusal anlar yaşadı. Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olan Münir Özkul'un kızı olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Güner Özkul, "Hani filmlerde kötü adamlar derler ya, 'Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun?' Ben eğer 'sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun' dersem o kötü adamın sorduğu sorudan çok farklı bir anlamı var, o hepimizin babası, ben hepimizin babasının kızıyım. Babamın ve iş arkadaşlarının canlandırdığı karakterler bu toplumun her kesiminden insanını temsil ediyor. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Öldükten sonra ya da yaşarken fark etmiyor, çünkü onlar zaten ölümsüz" diye konuştu.

Münir Özkul Parkı'nın açılışının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve konuklar 93 Harbi'nde Ruslara direnerek kahramanlık öyküsü yazan Nene Hatun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kırkkonaklar Mahallesi'ne iki park birden kazandıran Taşdelen, önümüzdeki dönemde Kırkkonaklılara Bademlidere Parkı ile Kırkkonaklar Çankaya Evi açacağının sözünü verdi.

Kırkkonaklar Mahallesi'nin çehresinin değişmesine katkı sunacak park çocuk oyun alanı, oturma grupları, yeşil dokusu ve 8 bin metrekarelik alanı ile Çankayalıların nefes alabilecekleri bir yer olacak. Türk tiyatro ve sinema dünyasına kazandırdığı karakterlerle halkın gözünde unutulmazlar arasına giren 200'den fazla filmde rol alan Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan Kavuk'u yıllarca taşıyan ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Münir Özkul'un adını taşıyan parkta vatandaşlar 'Gülen Gözler'le 'Neşeli Günler' yaşayacak. Nene Hatun Parkı ise 2 bin 500 metrekarelik alanda spor aletleri, çocuk oyun alanı ve oturma grupları ile halkın yeni yaşam alanı olacak. - ANKARA