Çankaya'daki "El Emeği Şenliği" 10 Eylül'de başlıyor

Çankaya Belediyesinin "El Emeği Şenliği" yarın başlıyor.

Çankaya Belediyesinin "El Emeği Şenliği" yarın başlıyor. "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında yaklaşık 150 kadın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacak.

Çankaya Belediyesinin, kadın kooperatifleri iş birliği ile hayata geçirdiği "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü "El Emeği Şenliği" bir kez daha Çankayalılarla buluşacak. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle daha önce iptal edilen Şenlik, 10-11-12 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak. Ekonomik dayanışma amaçlı yapılacak "El Emeği Şenliği"nde, 150 kadının el emeği ürünleri satışa sunulacak. Şenlikte sahne alacak Ankaralı müzisyenlere de ekonomik destek verilecek.

"Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında düzenlenen şenliğin programı şöyle:

"10 Eylül

16.30 Eylül Lambacı

19.00 Elif Böcekli

11 Eylül

14.00 Nilgün Kızılcı

16.30 Nihal U. Alyurt

19.00 Bahu

12 Eylül

14.00 Melek Nur Orkestrası

16.30 Özgül

19.00 Ezgi Altun". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı