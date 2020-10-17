Çankaya'da yatırım hız kesmiyor

Çankaya Belediyesinin pandemi süreci olmasına rağmen yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin pandemi süreci olmasına rağmen yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı bir gelecek için vatandaşları spor yapmaya teşvik eden Çankaya Belediyesi, 2017 yılında açtığı Şenol Güneş, Abdullah Baştürk, Tayfun Talipoğlu ve Yaşamkent Spor Parklarından sonra şimdi de Karapınar Mahallesi'ne 6 bin metrekarelik spor parkı inşa ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Spor Parkının hemen yanı başında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası yapacağız. Yine bu bölgede Çankaya Evi ile Kapalı Yüzme Havuzunun temelini atacağız. Burası bir hizmet alanına dönüşecek" dedi.

Çankaya'yı geçtiğimiz 6,5 yılda Avrupa standartlarında hizmet üreten örnek bir kent haline getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dünya genelinde yaşanan pandemi sürecine rağmen hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Salgın nedeniyle bir kez daha önem kazanan sağlıklı bir yaşam için vatandaşları spor yapmaya teşvik eden ve yatırımlarını bu yönde sürdüren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karapınar Mahallesi'nde hizmete açılacak olan Spor Parkının temelini attı.

Çankayalıların ve Ankaralıların spor yapmasına olanak sağlayacak ve içerisinde futbol, basketbol sahası ile fitness alanları ve yürüyüş yolunun bulunacağı spor parkı bölge halkının büyük bir ihtiyacını giderecek. Toplamda 6 bin 33 metrekarelik alana yapılacak Karapınar Spor Parkında çocuk oyun alanı ile yeşil alan da bulunacak.

Ülkemizde olduğu kadar dünyada da etkisini sürdüren pandemi koşullarında yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi, ekonomik kriz bizim hızımızı kesmeyecek aksine Çankaya hizmet kervanı yoluna devam edecek. Bizim bir sloganımız var: Kalp kırmadık, rekor kırdık diye. Aldığımız ödüller, pandemi dönemindeki çalışmalarımız bunların göstergesi. Bu süreçte Öveçler'de Çankaya Evinin temelini attık, Turan Güneş Bulvarı üzerinde belediye ek hizmet binasının temelini attık. Çankaya Belediyesinin bir farkı daha var, belediye olarak bizim dönemimizde bir kuruş borçlanmadık, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı kendi öz kaynağımızla yaptık. Bizim farkımız bu ve bizler sizlere onurla, gururla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu bölge bir hizmet alanına dönüşecek"

Çankaya'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yakışır şekilde bir yıldız gibi parlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen, "Spor Parkının hemen yanı başında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası yapacağız. Yine bu bölgede Çankaya Evi ile Kapalı Yüzme Havuzunun temelini atacağız. Burası bir hizmet alanına dönüşecek" diye konuştu.

"Çankaya Belediyemiz rekor kırmaya devam ediyor"

Temel atma törenine katılan ve spor parkının tüm Ankaralılara hayırlı olması dileğinde bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise, "Hepimiz Covid-19 döneminde anladık ki sağlığımız her şeyden daha önemli, sağlığa giden yol da spordan geçiyor. İçinden geçtiğimiz süreçte bu park çok büyük önem taşıyor. Umarım bu park çocukların, gençlerin, kadınların spor yaparak sosyalleşmelerinin yanı sıra bedensel gelişimlerine de katkı sunar. Bu tesisin çok büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çankaya Belediye Başkanımızı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Övünçle ve gururla görüyoruz ki Çankaya Belediyemiz rekor kırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri, çevre mahallelerin muhtarları ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı