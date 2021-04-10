Çankaya'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan binada çalışmalar sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için tahliye edilen binalarla ilgili, önceliklerinin bir an önce mağduriyetleri gidermek olduğunu belirterek, "Mağdur sayısına göre kimine kurumlardan belediye dahil daire vermek arzu ederlerse, kimine de kira...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için tahliye edilen binalarla ilgili, önceliklerinin bir an önce mağduriyetleri gidermek olduğunu belirterek, "Mağdur sayısına göre kimine kurumlardan belediye dahil daire vermek arzu ederlerse, kimine de kira yardımı yapmak suretiyle, eşya yardımını başka kurum yapmazsa belediyeden yapabiliriz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da İleri Mahallesi Altay Sokak'ta çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binadaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, binanın arka tarafının aşağıya doğru çökmesi nedeniyle oluşan riski azaltmak için tek kepçe ile çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.

Binanın yıkımının tamamlanmasının ardından çevresindeki binaların incelenmesine başlanacağını ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

"Kontrolsüz bir şekilde orası yıkılamaz. Yani kontrollü yıkmak lazım ama bu gidişle belki de yıkılacaktır. Orası 4 metre çöktüğü için biraz daha çalışılacak. Biz 24 saat çalışacağız. Kaç gün sürerse, 24 saat çalışılacak. Kurulan bir komisyon var şurada gördüğümüz kaç daire boşaltılırsa onları bu süreçte biraz misafir edeceğiz. Ondan sonra mağdur sayısına göre kimine kurumlardan belediye dahil daire vermek arzu ederlerse, kimine de kira yardımı yapmak suretiyle eşya yardımını başka kurum yapmazsa belediyeden yapabiliriz, önceliğimiz mağduriyetleri bir an önce gidermek."

Yavaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgede ayrı bir proje hazırlığında olduğunu ifade etti.

Yıkım çalışmaları öncesinde bölgede 21 binanın boşaltıldığını belirten Yavaş, yandaki binaların durumunun yıkımın ardından netleşeceğini anlattı. Yavaş, "Tehlike var ise bu gördüğümüz 5 binanın hepsinin yıkılması gerekecek. Aşağı yukarı o da şu anda 50 aileye yakın yapıyor. Akşam onları yine misafir edeceğiz. Yarına büyük ihtimalle iş çözülür. Eğer bir aksilik çıkmazsa kaç kişinin mağdur olduğu yarına biter diye umuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay