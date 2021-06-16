Çankaya Belediyesi'nden 245 haneye daha Halk Kart

Çankaya Belediyesi, Halk Kart uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor.

Çankaya Belediyesi, Halk Kart uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor. Uygulamanın 8. döneminde 245 aileye daha 600 TL nakit yüklenen Halk Kart dağıtımı yapıldı. Çankaya Belediyesi uygulama başladığından bugüne kadar bin 545 aileye Halk Kart ile maddi destekte bulundu.

Çankaya Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, başvurular değerlendirilerek ekonomik ve sosyal koşulları kabul gören kişilere dağıtıldı. 8. dönem başvuruları tamamlanarak ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 245 haneye daha Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu'nda pandemi önlemleri alınarak Halk Kart verildi. Banka kartı uygulaması ile hesabına yatan 600 lirayı her türlü ihtiyacı için kullanabilen vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını kaydederek, ihtiyaç sahibi ailelere de Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen şunları kaydetti:

"Biz, 'Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir' anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Belediyecilik dertlere derman olmaktır, biz de bu Halk Kart ile dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Şu an itibarıyla bin 250 hanenin yararlandığı Halk Kart'ı vatandaşlarımızın iyi ve sağlıklı günlerde harcamalarını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı