Çankaya Belediyesi Görevlileri Öğrencilerle Fidan Dikti

Çankaya Belediyesi görevlileri, 'Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor' kampanyası kapsamında öğrencilerle fidan dikti.

Çankaya Belediyesinin çevre dostu projesi 'Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor' projesi kapsamında fidanlar toprakla buluşuyor. 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene gelecek için bir fidan verilen kampanyaya ilgi büyük oldu. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra okullardan da destek geliyor. Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu öğrencileri de doğaya katkı sağlamak amacıyla biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarıyla kampanyaya katıldı. Alacaatlı'daki ağaçlandırma alanında onlarca ortaokul öğrencisi, Çankaya Belediyesi görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidanlarını toprakla buluşturdu.

Vatandaşları çevre bilincini artırarak ağaç dikmeye teşvik eden kampanya kapsamında, 9 Nisan'da Beysukent Çankaya Evi, 10 Nisan'da Bademlidere Çankaya Evi ile 11 Nisan'da Ümit Çankaya Evi, 12 Nisan'da Mürsel Uluç Çankaya Evi, 13 Nisan'da 100. Yıl Çankaya Evi'nde fidanların dağıtımı gerçekleştirilecek. 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getiren tüm vatandaşlar, Çankaya Belediyesinden kendilerine armağan edilen fidanları alabilecek. Kampanya 13 Nisan'a kadar devam edecek. - ANKARA