Canım Annem ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canım Annem dizisi ne zaman başlayacak? Canım Annem hangi günler, hafta içi her gün mü?

Acun Ilıcalı İnstagram'da yaptığı yaplaşımında TV8'in yeni dizisi Canım Annem'i duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar, Canım Annem ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canım Annem hangi gün başlayacak? Canım Annem hangi kanalda, TV8 'de mi? merak etti. İşte Canım Annem dizisi hakkında bilgiler...

CANIM ANNEM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Canım Annem dizisi çok yakında TV8'de başlayacak. Dizi günlük dizi olacak. Yani hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelecektir.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı:

"Günlük dizimiz "Canım Annem" yakında hafta içi her gün TV8'de."

Buna göre dizi hafta içi hergün ekranlara gelecektir. Dizi gündüz kuşağı dizilerinden olacak. Yani akşam değil öğlen veya ikindi vakitlerinde ekranlara gelecektir. Dizinin tam başlangıç saati açıklanmadı.

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI AÇIKLANDI MI?

Canım Annem dram türünde günlük bir dizi olacaktır. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.

Dizinin kadrosunda; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapacak.

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