Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ahmet Genç yeniden seçildi - Haberler
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Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ahmet Genç yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ahmet Genç yeniden seçildi

Samsun'da Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Genç, yeniden seçildi.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Genç, yeniden seçildi.

Samsun'un Canik ilçesinde Canik Muhtarlar Derneği 5. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Canik Muhtarlar Derneği Genel Merkezi toplantı salonundan yapılan ve tek liste ile gidilen seçimlere 64 üyeden 52'si katıldı. Mevcut başkan Ahmet Genç seçimlere katılan muhtarların oylarının tamamını alarak 4. kez Canik Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Ahmet Genç yaptığı konuşmada kendisini 4. kez başkan seçen muhtarlara teşekkür etti.

Seçimlere Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve MHP Canik İlçe Başkanı Süleyman Baltacı da katıldı. - SAMSUN

Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ahmet Genç yeniden seçildi

Canik Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ahmet Genç yeniden seçildi

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