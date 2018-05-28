Canik Belediyesinden Basına İftar

Canik Belediyesi, basın mensuplarına iftar verdi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun'da görev yapan basın mensupları ile ailelerini Canik Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında konuk etti.

Genç, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşmak olduğuna işaret ederek, manevi duyguların ön plana çıktığı ramazan ayında herkesi paylaşmaya davet etti.

Gazetecilere iftara katılımları için teşekkür eden Genç, şunları kaydetti:

"Unutmayalım farklı düşüncelerimiz olabilir, ortak paydamızın bu şehir olduğunu, şehrin hepimizin üzerinde hakkı olduğunu bu hakkı yerine getirirken birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimleri milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

İftar yemeğine AK Parti Samsun milletvekili adayı Elif Coşkun Bilgin, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Volkan Toptaş, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ın da aralarında ulusal ve yerel medya temsilcileri, cemiyet başkanları ve gazeteciler katıldı.