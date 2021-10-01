İki çocuğunu kurşuna dizen kadın, kendisini böyle savundu: Onları cennete göndermek istedim - Haberler
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İki çocuğunu kurşuna dizen kadın, kendisini böyle savundu: Onları cennete göndermek istedim

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

ABD'de reçeteli ilaçlar kullandığı öğrenilen 24 yaşındaki genç kadın, 2 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğuna kurşun yağırdı. Cani kadının yakın mesafeden ateş ettiği küçük kızı can verirken, oğlu ise hala yaşam mücadelesi veriyor. Korkunç olayın yaşandığı gün çocuklara ilk müdahaleyi yapan ekipler, gördükleri manzaranın hiçbir zaman akıllarından çıkmayacağını söylerken cani anne ise ''Onları cennete göndermek istedim'' diyerek kendisini savundu.

Abd'nin Arizona eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Esther Callejas adlı kadın iki çocuğunu öldürmekten yargılanıyor. Çocuklarını canice katleden kadın, 2 yaşındaki kızını yakın mesafeden vurarak öldürdüğünü, 6 yaşındaki oğluna ise 3 el ateş ettiğini itiraf etti. İki çocuğunu vuran kadının sonra kendi canına kıymaya kalktığını ancak mermilerinin bittiğini söyleyen kadın, amacının ise çocuklarını cennete göndermek olduğunu belirtti.

Raporlara göre, 6 yaşındaki çocuk hala yaşam savaşı veriyor ve durumu hala kritik. İhbar anında olay yerine gelen polis memurlarından biri, ilk yardım ekiplerinin hastaneye gidene kadar çocuklara kalp masajı yaptıklarını söylerken gördükleri manzaranın hiçbir zaman akıllarından çıkmayacağını ifade etti.

Polis ekiplerinin verdiği bilgilere göre, cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan Callejas cinayet silahını birkaç yıl önce satın almış ancak kocası Emmanuel Isidro'dan saklamıştı. Kadının ayrıca, depresyon için reçeteli ilaçlar kullandığı belirtildi.

Tabancayı cinayet gününden günler önce çocuk odasına sakladığını söyleyen kadın, silahı çocuklarına çevirmeden önce bir de deneme atışı yaptı. Yerel gazete 2 yaşındaki Eperanza Isidro'nun hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İki çocuğunu kurşuna dizen kadın, kendisini böyle savundu: Onları cennete göndermek istedim
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: İki çocuğunu kurşuna dizen kadın, kendisini böyle savundu: Onları cennete göndermek istedim - Haberler
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