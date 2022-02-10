Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp ile Gizem Güven boşandı mı, ayrılıyor mu? İşte, Caner Turp hayatı ve kariyeri...

Caner Turp kimdir sorusunun yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Caner Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'deki Derince Belediyespor karşısında çıktı. Beşiktaş'ın altyapısında futbola başlayan Caner Turp, 2011-2015 sezonunda da Beşiktaş'ta profesyonel olarak top koşturdu. Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp ile Gizem Güven boşandı mı, ayrılıyor mu? İşte, detaylar...

CANER TURP KİMDİR?

Caner Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya Herford'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Caner Turp, Aydınspor 1923, Tokatspor ve Gümüşhanespor takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2015 yılında Beşiktaş'tan Bayrampaşaspor'a bedelsiz olarak transfer olan Caner Turp, ardından Van Spor FK, Dardanelspor, Muğlaspor, Sinopspor ve son olarak Siverek Belediyespor takımlarında forma giydi.

Stoper olarak görev alan 1,83 boyundaki Caner Turp, sol ayağına hakimdir.

CANER TURP İLE GİZEM GÜVEN BOŞANIYOR MU?

Caner Turp, 6 Eylül 2020 tarihinde oyuncu Gizem Güven ile evlenmiş. İki yıl süren birlikteliklerinin ardından çift boşanma kararı aldı. Boşanma kararının ardından çift tarafından yapılan açıklamada "Geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır" dedi.

Haberler.com - Gündem