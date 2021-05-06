Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Caner Taslaman kaç yaşında, nereli? Caner Taslaman biyografisi!
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Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Caner Taslaman kaç yaşında, nereli? Caner Taslaman biyografisi!

Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Caner Taslaman kaç yaşında, nereli? Caner Taslaman biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışan Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Caner Taslaman kaç yaşında, nereli? Caner Taslaman mesleği mesleği nedir? Caner Taslaman hayatı ve biyografisi nedir?

Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışan Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Caner Taslaman kaç yaşında, nereli? Caner Taslaman mesleği mesleği nedir? Caner Taslaman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANER TASLAMAN KİMDİR?

Caner Taslaman (d. 1968, İstanbul), Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazar. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır.

HAYATI

Caner Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul'da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesör öğretim üyesidir.

Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi en çok ilgilendiği alanlardır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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