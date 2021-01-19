Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır ne zaman öldü? Caner Çalışır kimdir?

"Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan DJ ve fenomen Caner Çalışır, Haziran 2020'de sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında vefat etti. Üzücü gelişme sonrası Caner Çalışır'ın ölüm sebebi ne gibi soruların yanıtları merak edildi. Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır ne zaman öldü? Caner Çalışır kimdir?

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti. Haberin kısa sürede duyulmasının ardından Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır'ın ölüm sebebi ne gibi konular araştırıldı.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla popüler hale geldi ve ardından "Ablan Star Bebeğim" sözleriyle de ününe ün katarak devam etti. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim DJ olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanal D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı. Radyo programlarına da katılarak adından söz ettirmeye devam eden Caner, Kerimcan Durmaz ile olan videoları ile Instagram'da bir milyon takipçiye ulaştı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de kalp krizinden ötürü yaşamını yitirdi.

CANER ÇALIŞIR NEDEN ÖLDÜ?

DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Daha önce de çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Çalışır'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ÜNLÜLERDEN VEDA MESAJLARI!

İREM DERİCİ

Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ

Ciğerci, üzüntüsünü şu sözlerle belli etti: "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım."

HAKAN KAKIZ

"Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner'imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum."

SAMET LİÇİNA

Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.