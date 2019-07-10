Candan Erçetin Harbiye'de sevenleriyle buluştu

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını Candan Erçetin yaptı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Candan Erçetin rüzgarı esti. Erçetin'in konserine sanat ve siyaset camiasından birçok isim ve hayranları katıldı. Katılanlar arasında Mor ve Ötesinin solisti Harun Tekin, Oyuncu Melisa Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, 'neşe' olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu gerçekleştirdi.





"BENİM GENÇLİK YILLARIMIN EN ROMANTİK ŞARKILARINI SÖYLERDİ"

Konserin başlamasına yakın salona giriş yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gören vatandaşlar, Kaftancıoğlu'nu alkışlayarak selamladı. Saat 21.00 sıralarında başlayan konserde ünlü oyuncu sevenlerini 2018 yılında çıkardığı aynı zamanda albümünün de çıkış parçası ve ismini taşıyan 'Kim Korkar' parçasıyla selamladı. Oyuncu Melisa Sözen, "Dün burada Harun'ların konseri vardı. Bugün Candan Hanımın. Son iki gündür çok güzel geçiyor" dedi.





Candan Erçetin'i Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yalnız bırakmayan hayranları, açık hava tiyatrosunu doldurdu. İsmail Meşe, "Candan Erçetin'i çok eskiden beri dinliyoruz. 1998'den beri. Benim gençlik yıllarımın en güzel romantik şarkılarını söylerdi. Hala hayranıyız. Konserine dördüncü gelişim. Daha önce özel kurum konserlerine gitmiştim. Açık havada ilk defa konserine geliyorum. Dün hemen karar verdik ve arkadaşlarla beraber geldik" dedi.





Ailesiyle birlikte gelen Zeliha Barutcu da, "Çıktığından beri diyeyim, seviyorum. İlk gelişim, sağ olsun kızım ve damadım sayesinde. Özellikle onun için geldim. En çok ölüm yalan bebek şarkısını seviyorum" şeklinde konuşurken kızı Damla Öktem ise "Annemi getirdik, Mersin'den geldi, Candan Erçetin için. Çok seviyoruz. Ben de Candan Erçetin'i seviyorum en çok da 'Gamsız Hayat' parçasını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul