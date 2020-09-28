Canbay&Wolker ft. Sertan "Yangınlar" şarkı sözleri - Yangınlar şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canbay&Wolker ft. Sertan "Yangınlar" şarkı sözleri - Yangınlar şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

28.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:28
Canbay&Wolker ft. Sertan

Rap dünyasının en beğenilen ikili şarkıcılarından birisi Canbay ve Wolker'dir. 25 Eylül tarihinde yeni çıkarttıkları "Yangınlar" şarkısı ile gündeme gelmiştir. Şarkı şuanda Youtube müzik kategorisinde trendlerde 10. sırada yer almaktadır. 500 bin'den fazla izlenme almıştır.

"Elbet bir gün" şarkısıyla milyonlarca izlenme alan ikilinin yeni çıkarttıkları şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki "Yangınlar" rap parçasının sözleri nelerdir? Yangınlar şarkısı hakkındaki bilgiler sizlerle...

YANGINLAR ŞARKI SÖZLERİ

Canbay:

Bak ama taraf olma, boş yere harap olma

Gönlümün kapıları kitli, hapis olmuş karakolda

Vay, naber? Halin keyfin iyi mi?

Yutup yutup bütün gece halis gördün değil mi?

Yazık o kafana yiğidim

Yeri geldi alamadık abimizden giydik

Küllerimden doğdum ama hani bize pasta?

Bağcılardan korsan alıp götür bizi Marsa

Kalmadı gözümüzde kan, yine kaldın bu çukurda çırpınıyon anca

Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık

Adım çıkmış dokuza da onuncusu napsın

Bırak bari gündüz bana kalsın, zaten geceyi sana yazdım

Hakikat ailedir artık anladım

Benimle savaşan tüm dostlarımın şansı kalmamış

O kadar kahve içtik hatrı kalmadı

Enayiye abi dedik yanlış anladı

Nakarat:

Yangınlara ömrünü harca

Derdi fakiri çeker anca

Ölüleri gömdük kimleri ancan

Bu katilin elinde tabanca

Wolker:

Seni içine çekiyo duman o zamana destur

Bre ne güzel İstanbul

Hep full kafa fren yoktu gez dur

Yokuşuma çıkamaz tıkanıyordu meftun

Bütün olay meçhul ağzı kapat hep sus

Kapalı kapılar ardından gidemem az dur

Severim az çok sevmeyene pas yok

Çok olmasın diken üstünde yürüyen

Çamaşır astığın ip olur boynuna kanca

Döşeğin altında yoksa tabanca

Tek kişi kumpas dolmadan kursak

Yangına girmeden otoyolu bulsak

Kapanıyo yaralar ufaktan

Bugünde güneş doğmayacak ufuktan

Sen çöle su ol ben denize hasret

Sen gündüzüm ol ben geceye kasvet

Nakarat:

Yangınlara ömrünü harca

Derdi fakir çeker anca

Ölüleri göndük kimleri ancan

Bu katilin elinde tabanca

CANBAY&WOLKER FT. SERTAN - YANGINLAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının klibi ve sözleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz : Canbay&Wolker,Sertan

Müzik : VİVACE (Cem ÖZGÜR)

Kayıt : Opirus MUSİC

Mix Mastering : Buğra KUNT

Bağlama : Can KAHRAMAN

Yönetmen : Cenan ÇELİK

Hairstyle : Mustafa YILDIZ

Yönetmen : Cenan Çelik

Yardımcı Yönetmen : Aziz Damla

Title Tasarım : Sevan Bedan

Işık Ekibi : Serkan Toprak & Yunus Kayıran

İlgili Haberler

Tepki ft Allame - EMOJI şarkı sözleri | Tepki Emoji sözleri, Allame Emoji sözleri
Tepki ft Allame - EMOJI şarkı sözleri | Tepki Emoji sözleri, Allame Emoji sözleri
Ceza - Yeni Mesaj şarkı sözleri | 'Yeni Mesaj' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ceza - Yeni Mesaj şarkı sözleri | 'Yeni Mesaj' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Heijan & Muti 'KEKE' şarkı sözleri - Keke şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler
Heijan & Muti "KEKE" şarkı sözleri - Keke şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Falcao Erol Bulut Tamer Tuna Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canbay&Wolker ft. Sertan "Yangınlar" şarkı sözleri - Yangınlar şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:47:06. #1.14#
title