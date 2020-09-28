Canbay&Wolker ft. Sertan "Yangınlar" şarkı sözleri - Yangınlar şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Rap dünyasının en beğenilen ikili şarkıcılarından birisi Canbay ve Wolker'dir. 25 Eylül tarihinde yeni çıkarttıkları "Yangınlar" şarkısı ile gündeme gelmiştir. Şarkı şuanda Youtube müzik kategorisinde trendlerde 10. sırada yer almaktadır. 500 bin'den fazla izlenme almıştır.