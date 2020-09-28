Canbay&Wolker ft. Sertan "Yangınlar" şarkı sözleri - Yangınlar şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
Rap dünyasının en beğenilen ikili şarkıcılarından birisi Canbay ve Wolker'dir. 25 Eylül tarihinde yeni çıkarttıkları "Yangınlar" şarkısı ile gündeme gelmiştir. Şarkı şuanda Youtube müzik kategorisinde trendlerde 10. sırada yer almaktadır. 500 bin'den fazla izlenme almıştır.
"Elbet bir gün" şarkısıyla milyonlarca izlenme alan ikilinin yeni çıkarttıkları şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki "Yangınlar" rap parçasının sözleri nelerdir? Yangınlar şarkısı hakkındaki bilgiler sizlerle...
YANGINLAR ŞARKI SÖZLERİ
Canbay:
Bak ama taraf olma, boş yere harap olma
Gönlümün kapıları kitli, hapis olmuş karakolda
Vay, naber? Halin keyfin iyi mi?
Yutup yutup bütün gece halis gördün değil mi?
Yazık o kafana yiğidim
Yeri geldi alamadık abimizden giydik
Küllerimden doğdum ama hani bize pasta?
Bağcılardan korsan alıp götür bizi Marsa
Kalmadı gözümüzde kan, yine kaldın bu çukurda çırpınıyon anca
Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık
Adım çıkmış dokuza da onuncusu napsın
Bırak bari gündüz bana kalsın, zaten geceyi sana yazdım
Hakikat ailedir artık anladım
Benimle savaşan tüm dostlarımın şansı kalmamış
O kadar kahve içtik hatrı kalmadı
Enayiye abi dedik yanlış anladı
Nakarat:
Yangınlara ömrünü harca
Derdi fakiri çeker anca
Ölüleri gömdük kimleri ancan
Bu katilin elinde tabanca
Wolker:
Seni içine çekiyo duman o zamana destur
Bre ne güzel İstanbul
Hep full kafa fren yoktu gez dur
Yokuşuma çıkamaz tıkanıyordu meftun
Bütün olay meçhul ağzı kapat hep sus
Kapalı kapılar ardından gidemem az dur
Severim az çok sevmeyene pas yok
Çok olmasın diken üstünde yürüyen
Çamaşır astığın ip olur boynuna kanca
Döşeğin altında yoksa tabanca
Tek kişi kumpas dolmadan kursak
Yangına girmeden otoyolu bulsak
Kapanıyo yaralar ufaktan
Bugünde güneş doğmayacak ufuktan
Sen çöle su ol ben denize hasret
Sen gündüzüm ol ben geceye kasvet
Nakarat:
Yangınlara ömrünü harca
Derdi fakir çeker anca
Ölüleri göndük kimleri ancan
Bu katilin elinde tabanca
CANBAY&WOLKER FT. SERTAN - YANGINLAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkının klibi ve sözleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz : Canbay&Wolker,Sertan
Müzik : VİVACE (Cem ÖZGÜR)
Kayıt : Opirus MUSİC
Mix Mastering : Buğra KUNT
Bağlama : Can KAHRAMAN
Yönetmen : Cenan ÇELİK
Hairstyle : Mustafa YILDIZ
Yönetmen : Cenan Çelik
Yardımcı Yönetmen : Aziz Damla
Title Tasarım : Sevan Bedan
Işık Ekibi : Serkan Toprak & Yunus Kayıran