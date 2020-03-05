Canavarlar Ligi Filmi
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Canavarların evcilleştiği ve canavar güreşlerinin popüler olduğu bir dünyada yaşayan Winnie, tecrübesiz bir canavarı iddialı bir yarışmacı haline getirerek babasının ayak izlerini takip etmeye çalışır.
Yönetmenliğini Hamish Grieve'in yaptığı animasyon yapımın senaryosunu Etan Cohen ve Matt Lieberman kaleme alıyor.
Yönetmen: Hamish Grieve
Senaryo: Etan Cohen, Matt Lieberman
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Rumble
Yapımcı Firma: Paramount Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 29.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com