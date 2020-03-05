Canavarlar Ligi Filmi

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53

Canavarların evcilleştiği ve canavar güreşlerinin popüler olduğu bir dünyada yaşayan Winnie, tecrübesiz bir canavarı iddialı bir yarışmacı haline getirerek babasının ayak izlerini takip etmeye çalışır.

Yönetmenliğini Hamish Grieve'in yaptığı animasyon yapımın senaryosunu Etan Cohen ve Matt Lieberman kaleme alıyor.

Yönetmen: Hamish Grieve

Senaryo: Etan Cohen, Matt Lieberman

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Rumble

Yapımcı Firma: Paramount Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 29.01.2021



Canavarlar Ligi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com