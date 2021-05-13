Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar konusu nedir?
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Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar konusu nedir?

Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar konusu nedir?
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21 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan ve Filmin yönetmenliğini Chris Wedge, canlı aksiyon ilk yönetmenlik denemesini yaptığı Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar konusu nedir?

21 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan ve Filmin yönetmenliğini Chris Wedge, canlı aksiyon ilk yönetmenlik denemesini yaptığı Canavar Kamyonlar oyuncuları kimler? Canavar Kamyonlar konusu nedir?

CANAVAR KAMYONLAR KONUSU NEDİR?

Canavar Kamyonlar Paramount Animation, Nickelodeon Movies ve Disruption Entertainment tarafından Paramount Pictures için üretilen 2016 Amerikan canavar aksiyon komedi filmidir.

CANAVAR KAMYONLAR OYUNCULARI

Lucas Till,

Jane Levy,

Amy Ryan,

Rob Lowe,

Danny Glover,

Barry Pepper

Holt McCallany

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