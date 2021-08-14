Canan Volkan Çetin: Canlı ve güzel görünüm için cildi günlük temizlemeli ve nemlendirmeli

Ünlülerin güzellik uzmanı olarak isim yapan Canan Volkan Çetin, canlı ve güzel görünmek için profesyonel cilt bakımının yanı sıra cildin günlük olarak temizlenip nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'daişlettiği güzellik merkezi televizyon ve magazin dünyasından ünlü isimlerin yoğun ilgisini çeken Canan Volkan Çetin, hanımlara güzellik için altın tavsiyelerde bulundu. Profesyonel cilt bakımlarının yanı sıra cildin günlük temizlik ve nemlendirilmesinin mevsim geçişlerinden olumsuz yönde etkilenmesini önleyeceğini belirten Canan Volkan Çetin, yaz mevsiminde kullanılan nemlendirici kremlerin ve cilt temizleyicilerinin kış mevsiminde kullanılan ürünlerle kesinlikle aynı olmaması gerektiğini vurguladı. Kozmetik ürün alışverişlerinde cilt yapısı ve mevsim şartları mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Canan Volkan Çetin, "Ayrıca bu ürünlerin dermatolojik testlere tabi tutulmuş olmasına da dikkat edilmelidir" uyarısında bulundu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE OLUŞAN CİLT ÇATLAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Mevsim geçişleri sırasında en fazla rastlanan cilt problemlerinden birinin de sıcak-soğuk değişikliği nedeniyle ciltte meydana gelen çatlaklar olduğuna dikkat çeken Canan Volkan Çetin, "Bu cilt çatlakları çoğunlukla yüz çevresinde, burun kenarında yanaklarda ve ellerde oluşur. Bu problemlerden korunabilmek için duş sırasında aşırı sıcak su kullanmamaya, sonrasında ise cildi muhakkak nemlendirmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca banyo süresi 5-10 dakikayı geçmemelidir. Bunlarla birlikte cildi olumsuz yönde etkileyebilecek esans ve alkol içerikli sabunları kullanmamaya, aksine yağlı sabun ya da jelleri tercih etmeye dikkat edilmelidir. Bir de satın alınan temizlik ürünlerinin mutlaka 5,5 PH seviyesine sahip olup olmadığına bakılmalıdır" dedi.

''SAĞLIKLI CİLT İÇİN GÜNDE 2 LİTRE SU TÜKETİLMELİ''

Suyun, cildin nem dengesini ve esnekliğini sağlayan en önemli faktör olduğunu hatırlatan Canan Volkan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle derideki gerekli su oranının yüzde 10'un üzerinde olması gerekir. Ciltte bulunan su miktarının azalması ise; pullanma, egzama gibi çeşitli deri hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle vücudun gereksinim duyduğu günlük sıvı ihtiyacı muhakkak karşılanmalıdır. Bu sıvı ihtiyacı için de her gün yaklaşık 2 litre kadar su tüketilmelidir."