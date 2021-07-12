Canan Perver kimdir? Canan Perver kaç yaşında, nereli? Canan Perver biyografisi!

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türk uyarlamasında, küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı 'Şeytan' adlı filmle meşhur olmuştur. Peki, Canan Perver kimdir? Canan Perver kaç yaşında, nereli? Canan Perver mesleği nedir? Canan Perver hayatı ve biyografisi nedir?

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türk uyarlamasında, küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı 'Şeytan' adlı filmle meşhur olmuştur. Peki, Canan Perver kimdir? Canan Perver kaç yaşında, nereli? Canan Perver mesleği nedir? Canan Perver hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANAN PERVER KİMDİR?

Canan Perever Gürsu (d. 3 Şubat 1962 İstanbul Türkiye) Türk oyuncu. Senarist ve yönetmen Temel Gürsu'nun eşidir. Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu sahibi.

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Türk uyarlamasında, küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı 'Şeytan' adlı filmle meşhur oldu.

Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen gibi isimlerle pek çok sinema filminde yer aldı.