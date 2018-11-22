Canan Karatay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sağlık' Talimatına Destek (1)

ANKARA'da konuşan Kalp Cerrahı ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na,"Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" talimatına destek verdi. Karatay, "Ben de çözelim diyorum" dedi.

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Karatay'ın konuşması

Detaylar - Ankara