Canan Ergüder ve Kenan Ece Bebeklerinin Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sürpriz bir kararla İzmir'de evlenen ünlü çift, bir erkek bebeklerinin doğduğunu açıklamıştı.

DEMİR ADINI VERDİLER

30 Mart'ta ilk bebeklerini kucğaına alan çift, oğullarına Demir adını verdi. Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder, bir süre bütün vaktini oğlu Demir'e ayıracak. Kenan Ece ise Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Avlu dizisinde rol alıyor.

İLK PAYLAŞIMLARI YAPTILAR

Bebekleriyle ilgili paylaşım yapmayan çift, bugün ilk fotoğraflarını paylaştı. Kenan Ece, ailecek çektirdiği fotoğrafı "Günaydın" notuyla paylaşarak kalp koydu. Canan Ergüder ise bebeğinin ayaklarının olduğu fotoğrafı paylaşarak "Dün kırkım çıktı maşallah. Zaman çok çabuk geçiyor" yazdı. Çiftin fotoğraflarını göre takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.