Canan Ergüder ve Kenan Ece Bebeklerinin Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı
Güllerin Savaşı dizisinde tanışarak evlenen Canan Ergüder ve Kenan Ece, 40 gün önce dünyaya gelen bebeklerinin fotoğrafını paylaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sürpriz bir kararla İzmir'de evlenen ünlü çift, bir erkek bebeklerinin doğduğunu açıklamıştı.
DEMİR ADINI VERDİLER
30 Mart'ta ilk bebeklerini kucğaına alan çift, oğullarına Demir adını verdi. Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder, bir süre bütün vaktini oğlu Demir'e ayıracak. Kenan Ece ise Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Avlu dizisinde rol alıyor.
İLK PAYLAŞIMLARI YAPTILAR
Bebekleriyle ilgili paylaşım yapmayan çift, bugün ilk fotoğraflarını paylaştı. Kenan Ece, ailecek çektirdiği fotoğrafı "Günaydın" notuyla paylaşarak kalp koydu. Canan Ergüder ise bebeğinin ayaklarının olduğu fotoğrafı paylaşarak "Dün kırkım çıktı maşallah. Zaman çok çabuk geçiyor" yazdı. Çiftin fotoğraflarını göre takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.
-
Bende Talat bulut hayranıyımCevap Yaz Yayından Kaldır
-
KADINDAKİ ŞANSA BAK TAŞ GİBİ ADAMI KAPTICevap Yaz 5 3 Yayından KaldırELİFREYYAN: kız gülşah güldürdün beni2 Yayından KaldırELİFREYYAN: kız gülşah güldürdün beni2 Yayından Kaldır