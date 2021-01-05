Canan Arın: En kuvvetli muhalefet, kadınların yaptıkları muhalefet
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Canan Arın: En kuvvetli muhalefet, kadınların yaptıkları muhalefet

05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:51

Avukat Canan Arın, "Türkiye'de kadın hareketi" denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Türkiye'de kadınları mağdur eden yasaların değişmesi için çaba sarf etmiş hukukçular arasında yer alıyor.

Avukat Canan Arın, "Türkiye'de kadın hareketi" denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Türkiye'de kadınları mağdur eden yasaların değişmesi için çaba sarf etmiş hukukçular arasında yer alıyor. 1980'li yıllardan beri kadınların hakları için mücadele eden feminist avukat, "Türkiye'de en kuvvetli muhalefet, kadınların yaptığı muhalefet. Kadınlar bir arada durduğu sürece alt edilemezler" diyor.

Canan Arın: En kuvvetli muhalefet, kadınların yaptıkları muhalefet

Kaynak: DailyMotion.com

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