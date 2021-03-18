Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü

18.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak programlar düzenlendi.

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferinin 106.yıl dönümü sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak programlar düzenlendi.

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli bir diz etkinlikler yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Ardından Vali Tutulmaz yönetimindeki protokol üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'i ziyaret etti.

Ziyarette Çanakkale Zaferinin yıl dönümü anıldı. Son olarak olarak Vali Mustafa Tutulmaz, önderliğinde protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek, İlhan Varank Kız Anadolu Lisesi'nde Cepheden Cepheye isimli oratoryo programına katıldı.

Programın sonunda ise protokol üyeleri Zonguldak Valiliği tarafından Polisevinde düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte ise Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın anne ve babası Tülay-Tacettin Yılmaz'a Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından övünç madalyası takdim edildi. - ZONGULDAK

Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü
Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü
Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü
Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Nükhet Duru Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkkale Zaferinin 106'ıncı yl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:29:18. #1.15#
title