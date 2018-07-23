Çanakkaleli Oyuncu Tayhan'dan "Troya Yılı" Tanıtımına Katkı

Çanakkaleli oyuncu ve sunucu Elif Tayhan, "2018 Troya Yılı" için kent tanıtımına katkı sunmaya hazırlanıyor.

Tayhan, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır özel bir televizyon kanalında tarihi ve kültürel mekanları tanıtarak izleyiciler ile buluşturduklarını ifade etti.

Bu çalışmayı ekip arkadaşı Kerem Baydar ile sürdürdüklerini ve ülkenin tanıtımına büyük oranda katkı sağladıklarını belirten Tayhan, kendisi için çok önemli bir çalışma için kolları sıvadıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılını "Troya Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Çanakkaleli oyuncu Elif Tayhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere ülkemizin tanıtımı için çok büyük görevler düşüyor. Ne Güzel Yerler gezi tatil programı çekimlerine 2016 yılında başladık. İlk durağımız Kuşadası'ydı. Öncesinde işlerimiz dolayısıyla Kerem Baydar ile Türkiye'nin birçok bölgesini dolaştık sonrasında neden bunu bir format haline getirip gezdiğimiz güzel yerleri insanlara aktarmıyoruz dedik. ve böylece serüven başlamış oldu. Ülkemizin tanıtımı için bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. Çekimlerimizde magazinsel bir program yerine kültürel bir program yapıyoruz. Hangi ilimizde ne gibi değerlere sahip isek onları bilmeyenlere duyuruyoruz. Kültür ve Turizm bakanımızdan biz ve benzeri projeleri desteklemesini umuyoruz. Günümüzde en önemli merci dijital alanlar o yüzden ülkemizi ne şekilde dünyaya tanıtacak isek biz varız. Yeter ki gerekli katkıyı desteği görebilelim. Şuanda en önem verdiğim konu Troya Yılı. Benim Çanakkaleli olmamın da etkisiyle kendi memleketim için bir şey yapmayı istiyorum. Önümüzdeki günlerde Çanakkale'nin birçok noktasında çekim yapmaya hazırlanıyoruz. Bu çekimler ile Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini tüm dünyaya izleme fırsatı sunacağız."