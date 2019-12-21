Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor
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Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde vatandaşlar el birliği ile çalışarak meyve halinin temellerini attı.

21.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:45
Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor

'nin ilçesine bağlı köyünde vatandaşlar el birliği ile çalışarak meyve halinin temellerini attı.


Köy Muhtarı Muammer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinden 180 torba çimento temin ettiklerini söyledi. Köy sakinlerinin yardımlarıyla temellerin atıldığını ifade eden Akçay, "Bundan önce köy meydanında meyve toplama işlemi yapıyorduk. Çevrede oluşan kirliliğe vatandaşlardan da tepki geldi. Uygun bir yer tespit ettik. Kumunu, çakılını beraberce temin ettik. Şimdi köy halkının da yardımlarıyla meyve halimizi tamamlayarak yaz sezonuna yetiştireceğiz. İl genel meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Adatepe köylüleri, imece usulüyle çalışmalara destek veriyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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