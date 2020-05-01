Çanakkaleli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
01.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:17
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Kahraman'ın cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Kahraman'ın cenazesi toprağa verildi.
Uçkabaağaç köyünde vefat eden 67 yaşındaki Kahraman için köy camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Kahraman'ın ailesi, yakınları ve ilçe protokolü ile askeri personel katıldı.
Mehmet Kahraman, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kahraman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA