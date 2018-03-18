Çanakkale Zaferi" Çocuklar İçin Tiyatro Sahnesinde

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, "Çanakkale Zaferimiz, Gururluyuz Hepimiz" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, "Çanakkale Zaferimiz, Gururluyuz Hepimiz" isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Mavi Kumpanya oyuncularının sahne aldığı oyunun gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Oyunda, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında, Türk ulusunun bağımsızlığı için Çanakkale'de destan yazan, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gaziler saygıyla anıldı. Orhan Sanay'ın yazıp yönettiği oyunda, Çanakkale Savaşı'na giden kahraman çocukların mücadelesi anlatıldı. Oyunda Gürcan Ali Gül, Cemil Aydın, Gizem Genç, Atilla Gönültaş ve Recep Günay rol aldı. - İSTANBUL