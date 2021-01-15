Çanakkale'ye yılın ilk karı yağdı, vatandaşlar keyfini çıkarttı

ÇANAKKALE'de geceden başlayan ve sabah devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karın keyfini çocuklarıyla kartopu oynayıp, fotoğraf çekerek yaşadı. Meteorolojinin bildirdiği kar yağışı, Çanakkale'de gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar sürdü. Kar yağışı nedenliyle kentin yüksek kesimlerinde ormanlık alanlar ile köyler ve yerleşim merkezleri kar altında kalırken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Deniz seviyesindeki kentin alçak kesimleri ile merkezde yağmur yağarken 10 kilometre mesafedeki yükseklerde karın etkili olması vatandaşları sevindirdi. Bu yıl, yağmurun yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin yaşandığı Çanakkale'de yılın ilk karının ardından barajların dolacağı bildirildi.

ÇEKİP KARTOPU OYNADILAR

Çanakkale'de yüksek kesimlerde yağan karın ardından vatandaşlar çocuklarıyla kartopu oynayıp, kızak kaydı ve ortaya çıkan beyaz örtünün fotoğrafını çekti. Çanakkale merkezde yaşayan Selçuk ve Müge Durukan çifti, kızları Ayşegül (8) ile birlikte sabahın erken saatlerinde karın keyfini yaşamak için Kemel köyüne geldi. Merkeze 10 kilometre mesafedeki karla kaplı alanda Durukan ailesi kızakla kayıp, kartopu oynayarak keyifli bir gün yaşadı.

Çanakkale merkezden kar yağışını görmek için Kemel köyüne geldiklerini söyleyen Müge Durukan, "Koronavirüs nedeniyle genellikle evdeyiz. Hafta sonu kısıtlama başlamadan buraya gelip, karın tadını çıkartmak istedik" dedi. Yılın ilk karını görmek istediklerini söyleyen Selçuk Durukan, "Hemen kızağımızı çıkatarak geldiğimiz bu tarlada, ailece eğlendik. Doğrusu soğuk kar havasını özlemişiz. Koronavirüsü nedeniyle genellikle evdeyiz. Haftasonundan önce yağan kar iyi oldu" diye konuştu. Ayşegül Durukan'da ailesiyle birlikte sabah erkenden kalkıp karın etkili olduğu Kemel Köyüne geldiklerini belirterek, "Çok eğleniyoruz. Babam ve annemle karda oynayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN