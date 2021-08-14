Çanakkale Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı Sinop'a gemi desteği
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Çanakkale Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı Sinop'a gemi desteği

Çanakkale Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı Sinop'a gemi desteği
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Valiliği, Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çalışmalarda kullanılmak üzere bölgeye gemi gönderdi.

ÇANAKKALE Valiliği, Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çalışmalarda kullanılmak üzere bölgeye gemi gönderdi.

Çanakkale Valiliği'nce, bir gemi sel felaketinin yaşandığı Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere bölgeye gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bir süredir kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde başta Sinop ili olmak üzere birçok ilimizde sel ve su baskınları yaşanırken, Gestaş Deniz Ulaşım'ın filosunda bulunan 'Kilitbahir' gemisi, bölgede kullanılmak üzere Sinop'a hareket etti. Sel felaketi sonrasında karayollarının kapanması, köprülerin yıkılması ve yolların hasar görmesi nedeniyle bölgedeki bazı köylere ulaşımda güçlük çekilirken; Çanakkale Valiliği olarak, İl Özel İdaresi şirketi Gestaş Deniz Ulaşım'ın filosunda bulunan 'Kilitbahir' adlı gemiyi, buradaki çalışmalara destek vermesi, kamu kurumları ve vatandaşlarımıza hizmet etmesi amacıyla Sinop Liman Başkanlığı hizmetine sunduk. Gemi, dün akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere yola çıktı. Sinop ili merkezi ile Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent beldesi arasında, 40 millik mesafede hizmet verecek Kilitbahir gemisi ile, karayolu bağlantısı kesilen civar köylere, deniz yoluyla ulaşım sağlanacak. Gemide bölgedeki vatandaşların ihtiyacını karşılamak adına içme suları da yer alıyor" denildi.


Çanakkale Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı Sinop'a gemi desteği
Çanakkale Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı Sinop'a gemi desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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