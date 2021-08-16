Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri
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Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri

Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Habermetre

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Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri - Haberler
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