Çanakkale Valiliği'nden Köylere Yangın Söndürme Tankeri

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından; Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerine bağlı köylere olası yangınlara müdahale etmek üzere 5 adet yangın söndürme tankeri alınarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.