Çanakkale türküsü sözleri nelerdir? Çanakkale türküsü sözleri tam metni!
Çanakkale türküsü sözleri ve ezgisiyle dinleyicilerin beğenisini topluyor. Çanakkale türküsünü dinleyenler Çanakkale türküsü sözleri nelerdir ve Çanakkale türkü tam metni gibi konuları araştırıyor. İşte, Çanakkale türkü tam metni!
En sevilen türkülerden biri olan Çanakkale türküsü dinleyicilerin beğenerek dinlediği türküler içinde yer alıyor. Dinleyenler türkünün detaylarını merak ederken Çanakkale türküsü sözleri nelerdir ve Çanakkale türküsü sözleri tam metni konularını araştırıyor.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NEDİR?
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale elinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HAKKINDA
Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.
Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.