Çanakkale türküsü sözleri nelerdir? Çanakkale türküsü sözleri tam metni!

Çanakkale türküsü sözleri ve ezgisiyle dinleyicilerin beğenisini topluyor. Çanakkale türküsünü dinleyenler Çanakkale türküsü sözleri nelerdir ve Çanakkale türkü tam metni gibi konuları araştırıyor. İşte, Çanakkale türkü tam metni!

En sevilen türkülerden biri olan Çanakkale türküsü dinleyicilerin beğenerek dinlediği türküler içinde yer alıyor. Dinleyenler türkünün detaylarını merak ederken Çanakkale türküsü sözleri nelerdir ve Çanakkale türküsü sözleri tam metni konularını araştırıyor.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NEDİR?

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.

Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. (Eren 2003:5). İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.