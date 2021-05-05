Çanakkale "tam kapanma"nın altıncı gününü sakin geçiriyor

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. İşlek caddeler olan Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri adeta sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde denetimlerine devam ediyor.

Sokaklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği görülürken, kent içerisindeki araç yoğunluğunda azalma yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel