ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

29.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:07

Cadde ve sokaklardan görüntüler Polis denetimlerinden görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi.

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis denetimlerinden görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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