Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.
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Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.

18.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:50

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (2)ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (2)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Zafer'in 106'ncı yılı coşkuyla kutlanırken, 'Çanakkale Destanı'nın kahramanı şehitler anıldı.İki dev ekranın kurulduğu alanda törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Şehitlik Abidesinde anma töreni düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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